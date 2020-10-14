2 Türk fırkateyninin Demre'deki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

ORUÇ Reis sismik araştırma gemisinin yeni NAVTEX sonrası Akdeniz'e açılmasıyla Antalya'nın Demre ilçesine gelen 2 Türk fırkateyninin bekleyişi 3 gündür sürüyor.

Türkiye'nin 12- 22 Ekim tarihleri arasında yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya Limanı'ndan ayrılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz'e açıldı. Oruç Reis'e koruma kollama görevi yapmak üzere de Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki fırkateyn, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.