2. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi

Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresinde (EnviroChem) "sıfır atık" ele alınacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Kimyagerler Derneği, Hacettepe Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) işbirliğinde Kemer'de bir otelde gerçekleştirilen kongre başladı.

Başkanlığını Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Bekir Salih'in, başkan yardımcılıklarını ise KATÜ'den Doç. Dr. Ali Alkan ile MSKÜ'den Doç. Dr. Ahmet Demirak'ın yaptığı kongrede 14 ülkeden 170 bilim adamının bildirileri sunulacak.

Çevre, kimya, kirlilik, ekoloji gibi konularda 163 bildirinin de yer alacağı kongrede, ekosistemlerdeki kirleticilerin davranışları, çevreye olumsuz etkileri, analiz yöntemleri ve çevresel problemleri çözmeyi amaçlayan çalışmalar ortaya konacak.

Kongrenin ana teması olarak belirlenen "Sıfır atık" projesi kapsamında, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin atık toplama sisteminin kurulması ve yeni çevreci yaklaşımlar da ele alınacak.