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İbrahim Kalın: "Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok" - Son Dakika

İbrahim Kalın: "Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok"

20.11.2021 17:32

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz ama aslında sözlü ve yazılı kültürü ve medeniyeti bir araya getirmiş bir geleneğin mensuplarıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz ama aslında sözlü ve yazılı kültürü ve medeniyeti bir araya getirmiş bir geleneğin mensuplarıyız" dedi.

Ümraniye Belediyesince, Ümraniye Santral Etkinlik Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur yazarı olduğu Ümraniye Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada yaklaşık iki hafta önce millet bahçesinin açılışı için ilçeye geldiklerini belirterek, "Ümraniye'ye her geldiğimizde böyle bir güzel hediyeyle karşılaşıyoruz. Elinize, gönlünüze, emeğinize sağlık. Ümraniyeli kardeşlerimizin böyle bir imkanla bir araya getirilmiş olması, buluşmuş olması ayrıca güzel" dedi.

Kitap okumanın medeniyetin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Biz hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz ama aslında sözlü ve yazılı kültürü ve medeniyeti bir araya getirmiş bir geleneğin mensuplarıyız. 'Oku' emriyle başlayan ama çok kısa bir sürede bunu yazıya çevirerek hem alemdeki ayetleri hem de yazılmış, kaleme alınmış ayetleri ve işaretleri okuma eylemini en üst seviyelere çıkartmış bir medeniyetin mensuplarıyız."

"Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok"

İbrahim Kalın, İslam medeniyetinin zengin repertuvarı içinde hangi rafa el atılsa muazzam eserlerle karşılaşıldığını belirterek, "Bunları tüketmek mümkün değil. Ama onları bugün, bu çağın ruhuyla, bu çağın kaygılarıyla, bu çağın meseleleriyle birlikte tekrar ifade etmek, tekrar yazmak, tekrar anlatmak büyük önem arz ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de okuma oranlarının arttığına işaret eden Kalın, "Eskilerin güzel bir tabiri var. 'Kem alat ile kemalat olmaz' derler. Artık imkanlarımız da daha fazla artmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurulan millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler, okuma salonları, basılan kitaplar, kitap ve yayın dünyasına verilen destek işte burada, bu tür kitap fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor. Dolayısıyla artık okumamak gibi bir bahanemiz yok. Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok. Sadece şuraya baktığınız zaman bile onlarca kültür ve sanat etkinliği, söyleşiler, imzalar, buradaki yazarlarımız bu düşünce dünyasının zenginliğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanına, ekibine ve fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Kalın, "Okuyucusu, meraklısı, kitapseveri bol olsun, bereketli olsun, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Şehirlerin meydanlarında artık kitap, kültür ve sanat var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da insanın önce hayal ettiğini ve sonra hayallerini gerçekleştirmek için uğraştığını söyledi.

Hayal ederken kademeli üç sürecin bulunduğunu, bunların okumak, yazmak ve çizmek olduğunu ifade eden Demircan, "Okumaya başladığınızda düşünmeye başlıyorsunuz. Yazmaya başladığınızda öğrenmeye ve öğretmeye başlıyorsunuz. Artık düşünceleriniz netleşiyor ama ondan sonra bir şey daha var. Yazmakla çizmek arasında da bir fark var. Düşüncelerinizi çizmeye başladığınızda tasavvur ediyorsunuz. Üç boyutlu hale getiriyorsunuz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediyelerin kültür ve sanat faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Demircan, "Şehirlerin meydanlarında artık çöp, çukur, çamur yok. Kitap var, kültür var, sanat var" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan farkı fark eden bir mahluktur"

Fuarın onur yazarı Prof. Dr. Sadettin Ökten de "Bu yaşımızda onur konuğu yani şeref misafiri olmak bizi mutlu etti" dedi.

Genç yaşlarında büyüklerinden öğrendiklerinden notlar paylaşan Ökten, "Eserin bazı gizli taraflarını genç yaşlarda fark etmezsiniz, sonra sonra ortaya çıkar. Üç temel ölçüt, kriter, kıstas söyleyelim. Biri seçerek okumak kendi kimliğimizi inşa etmek bakımından, bir diğeri külliyat okumak, üçüncüsü de aynı yapıcı, inşa edici, imar edici eseri hayatın farklı safhalarında okumak. Bu üçü çok mühim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ökten, "İnsan farkı fark eden bir mahluktur. Kendimizi tanımak istiyorsak ötekini de mutlaka okumak mecburiyetindeyiz. Ötekinin hayatı, düşünceleri, duyguları, serüveni, macerası o kitaplarda ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Okumanın tek başına yeterli olmadığını, okunanlar üzerine düşünmenin, tefekkür ve teemmül etmenin de önemli olduğunu vurgulayan Ökten, "Dostlarla bir manada müzakere etmek gerekiyor. Mümkünse yerinde gidip görmek gerekiyor. Böylece bir birikim hasıl oluyor Bu birikimle siz kendinizi de inşa etmiş oluyorsunuz" dedi.

"Okumak dünyaya yepyeni pencereler açmaktır"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kitapların nesilden nesile sirayet eden bir kültür aktarım aracı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Okumak dünyaya yepyeni pencereler açmaktır. Okumak parmak uçlarınızla sayfaları çevirirken dünyanın bambaşka noktalarına seyahat etmek, birbirinden farklı insanlarla tanışmak demektir. İşte bugün yazarların dünya tarihine geçmiş eserlerini ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz Ümraniye Kitap Fuarındayız" dedi.

Her yaştan insana özellikle de çocuklara okuma alışkanlığını aşılamak gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, ilk fuarın 2019'da yapıldığı, geçen sene yapılamayan fuarın bu sene ikinci kez düzenlendiği, 100'den fazla yayınevinin bulunduğu fuarda 40 önemli isimle söyleşiler düzenleneceği bilgisini verdi.

"Bilimin, ilmin ve irfanın tam olarak merkezindeyiz"

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün de Türkiye'de kitap okuma oranlarının her geçen yıl arttığını belirtti.

Kitap okuma rakamlarına ilişkin bilgiler paylaşan Üstün, "Bizi bir araya getiren konu yazıyla başlayan insanlık tarihi kadar eski. Tarihin, medeniyetin, bilimin, ilmin ve irfanın tam olarak merkezindeyiz" diye konuştu.

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'ın yanı sıra ilçe yetkililerinin ve kitap meraklılarının da katıldığı açılış programı, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

Daha sonra Kalın ve beraberindekiler, fuarda yer alan yayınevi stantlarını gezerek kitaplara ilişkin bilgi aldı.

"Ümraniye'de okumak bir başka" sloganıyla düzenlenen 2. Ümraniye Kitap Fuarı, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 28 Kasım'a kadar açık olacak.

Fuardaki söyleşi ve imza etkinliklerine; İhsan Süreyya Sırma, Nurullah Genç, Mustafa Armağan, Mehmet Ali Bulut, Vehbi Vakkasoğlu, Siber Eraslan, Cihan Aktaş, Yusuf Kaplan, Erhan Afyoncu ve Tarık Tufan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 yazar konuk olacak.

İbrahim Kalın: Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Ümraniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın: 'Artık kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok' - Son Dakika


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