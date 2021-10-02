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2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu

02.10.2021 17:41

Çorum'da 2 hafta önce baraj gölünde bulunan cansız bedenin, 29 Aralık 2019'da "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki bir gence ait olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne 13 Eylül günü balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedini fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ARALIK 2019'DAN BERİ KAYIPTI

Cansız bedenin kentte 29 Aralık 2019'da "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Cahit Bolat bulunan cesedin giysilerinden oğluna ait olabileceğini söyledi. 15 günlük bekleyişin ardından DNA testi sonrası cesedin, Mücahit Bolat'a ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
2 yıl önce Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu

Adli Tıp Kurumu, Aralık, Eylül, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıl önce 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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