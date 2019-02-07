Son Dakika Haberleri: 20 Bin TL Değerindeki 5 Köpeği Çaldı, Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

20 Bin TL Değerindeki 5 Köpeği Çaldı, Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

1 saat önce

20 bin TL değerindeki 5 köpeği çaldı, önce kameraya sonra polise yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikten çaldığı 20 bin TL değerindeki köpekleri aracının bagajına koyarak kayıplara karışan şahıs, yakalandı.

20 Bin TL Değerindeki 5 Köpeği Çaldı, Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı, System.String[]
20 bin TL değerindeki 5 köpeği çaldı, önce kameraya sonra polise yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikten çaldığı 20 bin TL değerindeki köpekleri aracının bagajına koyarak kayıplara karışan şahıs, yakalandı. şahsın köpekleri çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobili ile köyde bulunan bir çiftliğe gelen İ.B. isimli şahıs, çiftliğin bahçesinde bulunan farklı cinslerdeki 5 köpeği, aracının bagajına ve arka koltuk kısmına bindirerek kayıplara karıştı. Durumu fark eden çiftlik sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe jandarma Komutanlığı, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde şahsın kimliği ve kullandığı aracın plakası tespit edildi. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından Başiskele'deki evine düzenlenen operasyonda İ.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan aramada bulunan köpekler ise sahibine teslim edildi.
Köpekleri çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, şahsın otomobili ile geldiği çiftlikte köpekleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftliğin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda şahsın otomobille çiftliğe geldikten sonra bir süre etrafı gözlemlediği ve bahçede bulunan köpekleri aracın bagaj ve arka koltuk kısmına bindirdiği görülüyor. Yaklaşık uyarım saatte köpekleri araca bindiren şahıs, daha sonra aracı ile uzaklaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Hamidiye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 Bin TL Değerindeki 5 Köpeği Çaldı, Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]