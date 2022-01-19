BALIKESİR - 20 ilçenin ürünleri "Balıkesir kahvaltısı" konseptiyle damakları tatlandıracak - Son Dakika

Balıkesir'de 20 ilçenin yöresel ürünleri bir araya getirilerek "Balıkesir kahvaltısı" konsepti oluşturuldu.

Kentte Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve diğer kurumların desteğiyle "Gastronomi Şehri Balıkesir" çalışmaları sürüyor.

Birçok ürünün yetiştiği kentte, coğrafi işaretli Manyas kelle peynirinin de arasında yer aldığı 50 yöresel peynir çeşidi bulunuyor. Edremit Körfezi'nde yoğunlaşan uluslararası ödüllü zeytin ve zeytinyağı, ekşi mayalı köy ekmekleri ile bölgede 100 yılı aşkın süredir aynı yöntemle üretilen "seferberlik çöreği" de kentin zenginlikleri arasında yer alıyor.

Kaz Dağları'ndaki bitkilerin aromasını barındıran ballar, ilçelerin kendine has meyvelerinden yapılan reçeller ve kahvaltılık soslar, kadın kooperatiflerinin gücü de kullanılarak üretiliyor.

Bu kapsamda, kentin lezzetlerinin bir araya getirilerek yerli ve yabancı misafirlere sunulması için "Balıkesir kahvaltısı" konsepti oluşturuldu. Gömeç kirli hanım peynirinden fakir sucuğuna, Havran mandalina reçelinden Sındırgı'nın susamlı patatesine, manda kaymağından Gönen patlıcan reçeline kadar 30 çeşitlik kahvaltı menüsü hazırlandı.

Kahvaltıda sunulacak ürünler, işletmelerden de temsilcilerin bulunduğu 12 kişilik ekiple 3,5 aylık çalışma sonucu belirlendi.

GMKA tarafından hazırlanan yöresel ürünler, bir otelde düzenlenen programda işletmecilere tanıtıldı ve tadılması sağlandı.

"Balıkesir'in gizli kalmış bir kahvaltı şehri olduğunu görüyoruz"

GMKA Turizmde Destinasyon Yönetim Birimi Başkanı Candan Şahin, AA muhabirine, Balıkesir'in bir gastronomi şehri yolculuğuna çıktığını söyledi.

Balıkesir'i bu alanda marka şehir haline getirmeyi düşündüklerini belirten Şahin, "Bu gastronomi yolculuğumuzu desteklemek için çıkış yolu ararken, 50 çeşit peyniri, coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağları, balları, reçelleriyle aslında Balıkesir'in gizli kalmış bir kahvaltı şehri olduğunu görüyoruz. Ama bunu yansıtamamış, bir ürün haline dönüştürememişiz." diye konuştu.

Hazırlanan "Balıkesir Kahvaltısı" konseptini anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Kahvaltının ruhuna baktığımızda direkt kırsal ekonomiyi besleyen bir yapısı var. Burada coğrafi işaretli zeytini, zeytinyağını koyduğunuzda, tadına baktırdığınızda kişi kahvaltıyı yemekle kalmayacak, bu ürünün nerede satıldığını da sormaya başlayacak. Bu durum bir yerden sonra kaliteli üretimi de destekleyecek. Sadece işletmeleri değil üreticiyi de doğrudan besleyecek bir model olacağını öngörüyoruz. Buraya gelen kişi 'Karadut reçelini, mandalina reçelini nereden alabilirim?' diye mutlaka soracaktır. Belki şu anda bazı ürünlerimizin üretimi kısıtlı miktarda yapılıyor ama üreticiler en kısa zamanda bu durumun farkına varacak ve üretmeye başlayacak. Havran'ın mandalinası, bu sayede katma değerli bir ürüne dönüşmüş olacak. Böylelikle de markalaşmayı entegre bir şekilde sağlamış olacağız."

Tüm işletmeciler ve üreticileri paydaş gördüklerini vurgulayan Şahin, "Balıkesir kahvaltısı" sunmak isteyen işletmelerin tanıtımlarının da yapılacağını bildirdi.

"Balıkesir kahvaltısını mutlaka menümüzde bulunduracağız"

Balıkesir'de restoran sahibi Buse Tellioğlu Altındiş de yerli ve yabancı tüm tatilcileri kentte misafir etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Balıkesir Kahvaltısı" projesini çok beğendiğini anlatan Altındiş, şunları kaydetti:

"İşletme olarak Balıkesir kahvaltısını mutlaka menümüzde bulunduracağız. Konsepti ve ürünleriyle, tüm üreticilerin peynirleri, zeytinlerini misafirlerimize ikram edeceğiz. Balıkesir'de halihazırda üretilen ve sunulan ürünleri bir konsept haline getirerek tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Kentimizdeki tüm ürünlerin değerlendirilmesi için çok güzel bir fırsat, emeği geçen herkesi kutluyorum. Bir misafirimiz kente geldiğinde Balıkesir kahvaltısını çoğu restoranımızda ve otellerimizde bulabilecek. Bu durum, kentimizin turizminin daha da geliştirilmesi, bu lezzetlerin Türkiye çapında tanıtılması için de çok önemlidir."

Altındiş, misafirlerin ürünleri tatmasının yanı sıra satın alabileceğini söyledi.