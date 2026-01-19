20 Ocak Şehitleri İçin Anma Töreni - Son Dakika
20 Ocak Şehitleri İçin Anma Töreni

19.01.2026 12:56
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 20 Ocak şehitlerini anma programı kapsamında Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak faciasının 36. yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de görev yapan yabancı ülke büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu. Anma programı kapsamında Azerbaycan'daki birçok diplomatik misyon temsilcisi şehit mezarlarını ziyaret edip mezarlara karanfil bıraktı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de Şehitler Hıyabanı'na gelerek Azerbaycan şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Akgün, "Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda göstermiş olduğu o milli iradenin tezahürünün bugün 26. yılı. O zor şartlarda Azerbaycan halkı her zaman olduğu gibi kendi bağımsızlık ve egemenlik iradesini her şeye rağmen ortaya koymuş ve o zor şartlarda Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu'nun tankları arasında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden 130 kişi şehit olarak özgürlükleri uğrunda bugünkü Azerbaycan'ın oluşturulması adına büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. 700'ü aşkın da yaralı vardır. O tarih Azerbaycan'ın milli hükümetinin oluşması ve bugünlere erişmesi açısından son derece önemli ve anlamlıdır. Bugün 2020 Karabağ Savaşı sonrasında da kendi egemenliğini tamamen ülke genelinde yeniden tesis ederek o şehitlerimizin arzusunun yerine getirildiğini düşünüyorum. Biz onlara çok şey borçluyuz. Onların hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Özgür ve bağımsız Azerbaycan ve Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği adına biz Azerbaycan Türklüğü'nün her zaman yanında olduk. Bugün de yanındayız, yarın da hep birlikte olacağız. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin daim olmasını diliyor, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

