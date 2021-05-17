Örgü elbise ve takım hırkanın fiyatı 118.46 euro (1.188 TL), erkek hırka ve pantolon örgü takım 99.85 euro (1.003 TL), bebek hırka 79.74 euro (800 TL)…

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik

Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir