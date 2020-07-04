2000 yıllık Tarihi İstanbul Kapı eski ihtişamına kavuşuyor - Son Dakika

2000 yıllık Tarihi İstanbul Kapı eski ihtişamına kavuşuyor

2000 yıllık Tarihi İstanbul Kapı eski ihtişamına kavuşuyor Anadolu'nun 4 büyük medeniyetine ev sahipliği yapmış, İslam ve Hristiyan alemi için önemli eserleri bünyesinde barındıran İznik'teki 2000 yıllık İstanbul Kapısı'nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2000 yıllık Tarihi İstanbul Kapı eski ihtişamına kavuşuyor

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BURSA - Anadolu'nun 4 büyük medeniyetine ev sahipliği yapmış, İslam ve Hristiyan alemi için önemli eserleri bünyesinde barındıran İznik'teki 2000 yıllık İstanbul Kapısı'nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm ve tarım konularında ilçenin zirve yaparak değer kazanmasını arzuladıklarını söyledi.

Toplam 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan 12 tali kapısı ve 10 -15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi bulunan İznik surlarının en gösterişli kapısı olan İstanbul Kapısı'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yer teslimi yapılmasından sonra İznik Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlandığı İstanbul Kapısı'nda dış sur ve iç surun belli bir kısmında derz çalışması ile dondurma imalatları yapıldı. Bugüne kadar tarihin farklı izlerini taşıyan Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı imparatorluğu dönemine ait yollar tespit edildi. Güncel röleve çizimleri ile beraber restorasyon projesi revizyonu, çıkan bulgulara göre yapılarak restorasyon çalışmalarına yönelik imalatlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa Milletvekili Osman Mestan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Turizm ve tarım"

İznik denilince tarım ve turizmin ön plana çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ana gayelerinin bu iki konuda zirve yaparak ilçeye değer katmak olduğunu belirtti. Tarihi İznik surlarının İstanbul Kapısı'nda 2017 yılında başlatılan çalışmaların halen sürdüğünü ifade eden Başkan Alinur Aktaş, her adımın kurul onaylı olmasından dolayı işlerin uzun süreli devam ettiğini dile getirdi. İstanbul Kapısı'nın etrafında çevre düzenlemesinin de planladığını anlatan Başkan Aktaş, "Birçok imalatımız bitti. Çevre düzenleme projesi 2018 yılından beri kurul onayında bekliyor. Sur etrafında bulunan bazı atölyelerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Beraberinde üst kaplamayla ilgili projemiz sürüyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek önemli değerlere, doğal ortamlara sahip İznik'i turizm noktasında daha işlevsel hale getirmek ve ekonomik aktivitesini arttırmak istiyoruz. Özellikle turizm noktasında tarihi İstanbul Kapısı restorasyonunu bitirmeyi arzuluyoruz. Gelen misafirlerin de araçlarıyla ve yaya olarak rahat şekilde ulaşıp gezebilmelerini istiyoruz. Bu manada çevre düzenlenmesinin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

İznik Belediyesi'nin de destek ve katkılarıyla süreci tamamlayıp bu güzelliği çevresiyle beraber ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "İznik'e ve Bursa'ya hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeter ki kurul onayları kısmı çabuk bitsin. Kalan kısımları biz en kısa zamanda halledeceğiz. Ayrıca Valilikten de destek aldığımız için Valimiz Yakup Canbolat ve ekibine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra beraberindekilerle birlikte İstanbul Kapısı civarındaki atölyeleri ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

İstanbul, İznik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2000 yıllık Tarihi İstanbul Kapı eski ihtişamına kavuşuyor - Son Dakika

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