2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da inşa edilmesi planlanan cami projesine ilişkin önemli bir yargı kararı çıktı. Daha önce verilen iptal kararı, istinaf incelemesi sonucunda bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davanın reddine hükmederek 20 bin kişilik cami projesinin önünü açtı.

İPTAL KARARI BOZULDU

2015 yılında kamuoyuna duyurulan cami projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin de dahil olduğu dava sürecinde İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi, 2024 yılında projeyi iptal etmişti. Bu kararın istinafa taşınmasının ardından dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal hükmünü bozdu ve davanın reddine karar verdi. Kararla birlikte Kadıköy Rıhtım'a yapılması planlanan cami için yargı süreci olumlu sonuçlandı.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Cami projesi, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada ve mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlandı. Yetkililer, projenin bölgenin siluetine ve çevresel dokuya uyumlu olarak tasarlandığını belirtti. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumların uygulama sürecine yönelik hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ile gerekli izin süreçlerinin tamamlanması öngörülüyor.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLAYABİLİR

İnşaat çalışmalarının başlama tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı. Ancak idari işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak sürecin önümüzdeki aylarda hız kazanacağı ifade ediliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Kadıköy sahil hattında ibadet ihtiyacına yönelik önemli bir ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.