2019 Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Artvin'de yapıldı

2019 Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapıldı.

Yusufeli Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kano Federasyonu tarafından Yusufeli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Barhal Çayı üzerindeki yarışlara 8 kulüp katıldı.



Türkiye'nin ilk yapay kano parkuru olma özelliğini taşıyan ve toplamda 21 kapı bulunan 350 metre uzunluğundaki parkurda K1 ve C1 tekne sınıflarında büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde 45 sporcu dereceye girmek için kürek çekti.



K1 büyük erkeklerde Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Mustafa Arda Acar, K1 genç erkeklerde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübünden Kamil Kaçar, K1 yıldız erkeklerde ise Herkes için Spor Kulübü sporcusu Bahadır Karaduman birinci oldu.

K1 büyük kadınlarda Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gamze Polat, K1 genç kızlarda yine Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Hilal Özçelik birinciliği elde etti.



C1 genç erkeklerde Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emircan Tarık Yılmazlar, C1 yıldız erkeklerde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammet Usta birinciliğe ulaştı.

C1 büyük kadınlarda Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübünden Kader Korkmaz, C1 genç kızlarda da Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esra Korkmaz birincilik kürsüsünde yer aldı.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların Barhal Çayı'nın serin ve coşkun sularında kürek çekerek yarıştığını ifade eden Aytekin, "Yusufeli kano sporu için özel bir yer. Yoğun olarak kanonun yapıldığı bir yer. İlçemiz için su sporları noktasında turizme katkı verecek potansiyeli sahip. İlçemizde gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bugünkü etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ediyorum."