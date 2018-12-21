'2019 daha kontrol edilebilir bir yıl olacak'
5 saat önce
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, "2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak.
Türkiye Finans
Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, "2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl, 2018'den daha iyi olacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43
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