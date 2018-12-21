Son Dakika Haberleri: '2019 daha kontrol edilebilir bir yıl olacak'

'2019 daha kontrol edilebilir bir yıl olacak'

5 saat önce

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, "2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak.

'2019 daha kontrol edilebilir bir yıl olacak', System.String[]
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, "2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl, 2018'den daha iyi olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 

CEO, Türkiye Finans, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım

Tartışma Yaratan Çekiliş Görüntülerine, Milli Piyango'dan Açıklama: Tesadüf FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:00:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: '2019 daha kontrol edilebilir bir yıl olacak'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]