Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası - Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Yunanistan maçını izledi
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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası - Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Yunanistan maçını izledi

49 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Türkiye-Yunanistan maçını izledi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Türkiye- Yunanistan maçını izledi.

Kasapoğlu, Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya gelerek A Milli Kadın Voleybol takımına destek verdi.

Milli takım taraftarları trübünleri büyük ölçüde doldururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin oyuncuları ile teknik heyeti de tribünde yerini aldı.

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekip, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek adına, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız." yazılı dövizler açtı.

Yunanistan, voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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