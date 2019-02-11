Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı İçin Hedefimiz 1,5 Milyar Dolar İhracat"

2019 Yılı İçin Hedefimiz 1,5 Milyar Dolar İhracat"

2 gün önce

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 2019 yılı hedeflerinin 1,5 milyar dolar ihracat rakamına erişmek olduğunu belirterek, "Bu hedefe ulaşırken 2018 yılında 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya belirleyici ülkelerden biri olacak.

2019 Yılı İçin Hedefimiz 1,5 Milyar Dolar İhracat
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 2019 yılı hedeflerinin 1,5 milyar dolar ihracat rakamına erişmek olduğunu belirterek, "Bu hedefe ulaşırken 2018 yılında 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya belirleyici ülkelerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

EHKİB'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye 2018 yılında 17,6 milyar dolarlık döviz kazandıran hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yüzde 10'luk pazar payına sahip olduğu Almanya'daki konumunu güçlendirmek için harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EHKİB Başkanı Sertbaş, Munich Fabric Start Fuarı'nda kurdukları info stantta EHKİB üyesi 15 firmanın 2020 ilkbahar yaz koleksiyonlarından numuneler sergilediklerini, fuar idaresi ile yaptıkları toplantıda ise eylül ayından itibaren Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirmek istediklerini aktardıklarını belirtti.

Türkiye'nin, Almanya'nın konfeksiyon ithal ettiği ülkeler arasında Avrupa'da birinci sırada olduğunu ifade eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırmak için yeni pazarlar kazanma çabası içinde olacağımız gibi, Almanya gibi güçlü olduğumuz pazarlardaki konumumuzu da kuvvetlendirecek adımları atacağız. EHKİB olarak 2018 yılını 1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat rakamı ile geride bıraktık. 2019 yılı için hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına erişmek. Bu hedefe ulaşırken 2018 yılında 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya belirleyici ülkelerden biri olacak."

Öte yandan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 12- 14 Şubat 2019 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 29 firma ile toplamda 8. kez milli katılım organize ettiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Ege, Almanya, İhracat, Ekonomi
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