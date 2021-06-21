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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

21.06.2021 21:04
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği diğer maçta, Ukrayna, Avusturya'yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.

Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Hollanda33008269
Avusturya32014316
Ukrayna310245-13
Kuzey Makedonya300328-60

Avrupa Futbol Şampiyonası, Avusturya, Makedonya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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