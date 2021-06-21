2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği diğer maçta, Ukrayna, Avusturya'yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.

Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P Hollanda 3 3 0 0 8 2 6 9 Avusturya 3 2 0 1 4 3 1 6 Ukrayna 3 1 0 2 4 5 -1 3 Kuzey Makedonya 3 0 0 3 2 8 -6 0

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