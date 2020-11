2020 Dünya Afet Raporu yayınlandı - Son Dakika

Her yıl IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) tarafından paylaşılan Dünya Afet Raporu'nun yenisi, 17 Kasım'da Cenevre'de yapılan lansman ile kamuoyuyla paylaşıldı. Raporu değerlendiren IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "2020'nin ilk 6 ayında 100'den fazla afet meydana geldi, 50 milyondan fazla insan etkilendi. Covid-19'u ise ayrı tutuyoruz. Pandemi, dünyanın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

Türk Kızılay'ın da verdiği destek ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan 2020 Dünya Afet Raporu, Cenevre'de gerçekleştirilen bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Tüm dünya COVID-19 pandemisiyle mücadele ederken geçen yıla kıyasla küresel olarak daha büyük afetlerin yaşandığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliği, dünyada artan afet sayısı, afetlere müdahale maliyetinin artması, beşeri afetler, COVID-19 pandemisi, afetlere hazır toplumlar, afet müdahale kapasitesini geliştirmek için bağış geliştirme kanalları ve harekete geçmek için atılacak adımlara yer verildi.

PANDEMİDEN DAHA BÜYÜK BİR FELAKET: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Raporda şu görüşlere yer verildi:

"COVID-19 pandemisi, dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne sererken geçtiğimiz son yirmi ila otuz yıldır büyüyen başka bir felaketi göz ardı etmememiz gerektiğinin habercisi. İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, her yıl hayatları ve geçim kaynaklarını yok ediyor, doğal kaynakların kaybına sebep oluyor, gıda güvensizliği, doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri ve yerinden edilme gibi ağır sonuçlar doğuruyor. Son on yılda, 2 bin 355 iklim kaynaklı aşırı hava felaketinin yaşanması, doğal tehlikelerin tetiklediği tüm afetlerin % 83'ünün sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklimle ilgili şiddetli olaylardan kaynaklanması, hava ve iklimle ilişkili afetlerin son on yılda 410 binden fazla insanın hayatına mal olması ve dünya çapında 1,7 milyar insanı etkilemesi felaketin boyutunu gösteriyor. İklim değişikliğinin tetiklediği afetlerden etkilenen insanların dünyanın en yoksul ülkelerinde olması, iklim değişikliğinin COVID-19'un kontrol altına alınmasını bekleyemeyeceğini gözler önüne seriyor."

COVID-19 pandemisiyle mücadele ederken iklim değişikliğinin sebep olduğu küresel ısınma kaynaklı afetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen raporda gelecek yıllarda daha büyük sorunlarla karşılaşmamak adına şimdiden önlem alınması gerektiği vurgulandı.

DR. KINIK: DÜNYA ÇOK KIRILGAN

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, 2020 Dünya Afet Raporunu değerlendirdi. Covid-19 pandemisinin zaten çok kırılgan olan ülke ve toplulukların daha da kırılgan hala gelmesine neden olduğunu belirten Dr. Kınık, "Pandemi bize dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne denli çaresiz kalabileceğini gösterdi. Pandemi milyonlarca insanın işini kaybetmesini ve insani yardım kuruluşlarına bağımlı hale gelmesine neden oldu. Ancak pandemiden daha büyük bir kriz her geçen gün büyüyor. Bu da küresel ısınma. 2020 yılının ilk 6 ayında 100'den fazla afet meydana geldi ve bunun çok çok büyük bir bölümü iklim değişikliğinden kaynaklı. Bu oran her geçen yıl artıyor. Küresel olarak buna karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemezse gezegenimizi çok zor yıllar bekliyor" diye konuştu.

RAPOR TÜRKİYE'DE DE TARTIŞILACAK

IFRC'nin raporu yayınlamasının ardından destekçiler arasında yer alan Türk Kızılay da gerçekleştireceği canlı yayın ile raporu Türkiye özelinde tartışacak. Uzun yıllardır afetlerle mücadele eden ve afet müdahale konusunda ciddi adımlar atan Türk Kızılay, konuk edeceği isimlerle iklim değişikliğine bağlı küresel afetleri ve alınabilecek önlemleri Türkiye özelinde masaya yatıracak.