2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı ilk gün sonunda Çin genel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk gününde 3 altın ve bir bronz madalya kazanan Çin, madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

İlk gün mücadelesini birer altın ve gümüş madalyayla tamamlayan İtalya ile Japonya ikinci ve üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Kosovalı judocu Distria Krasniqi, kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. Krasniqi, ülkesine olimpiyat tarihindeki ikinci madalyayı getirdi

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülke şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Çin 3 - 1 4 2 İtalya 1 1 - 2 3 Japonya 1 1 - 2 4 Güney Kore 1 - 2 3 5 Ekvador 1 - - 1 6 Macaristan 1 - - 1 7 İran 1 - - 1 8 Kosova 1 - - 1 9 Tayland 1 - - 1 10 Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı - 1 1 2

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