2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkeklerde ilk maçlar yapıldı.
Saitama Super Arena'da A ve B Grubu'nda ikişer maç oynandı. Günün en dikkati çeken maçı ABD ile Fransa arasında oynandı. Fransa, tamamı NBA oyuncularından oluşan ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.
2020 Tokyo'da yarın C Grubu'nda Arjantin- Slovenya ve Japonya- İspanya maçları oynanacak.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
İran-Çekya: 78-84
Fransa-ABD: 83-76
B Grubu:
Almanya- İtalya: 82-92
Avustralya- Nijerya: 84-67
Kaynak: AA
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