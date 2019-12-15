2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin 6. turunda bugün Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri ve kesin hesapları ele alınacak.