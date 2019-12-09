2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'ün konuşması -"Hızlı ve etkin çözümler üretildi"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesini MHP olarak desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından ülkeyi, bölgeyi ve hatta dünyayı etkileyecek mahiyette sorulara maruz kaldığını ifade eden Bülbül, bu sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretildiğini kaydetti.

Yeni hükümet sistemine geçişin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Bülbül, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, uygulanmaya başladığı andan itibaren sonuç vermeye başlamıştır." dedi.

Türkiye'nin, terörle amansız bir mücadele verirken, finans sistemine yönelik dış kaynaklı saldırılarla ülke ekonomisinin hedef alındığını belirten Bülbül, atılan isabetli adımlarla önemli ölçüde bu saldırıların bertaraf edildiğini kaydetti.

Ekonomik saldırıyı gerçekleştiren odakların siyasi ve sosyal kaos planı da yaptıklarını dile getiren Bülbül, "Devletimiz, yeni hükümet sisteminin verdiği imkanlarla siyasi ve kaos planlayanlara karşı hızlı ve etkin tedbirler almıştır." diye konuştu.

Bülbül, ekonomik yönden kırılganlıklar devam etmekle birlikte olumlu bir sürecin içine girildiğine işaret ederek, ekonomik verilerin kısa süre içinde dengelenmeye başladığını söyledi. Bülbül, "2018 yılında Türkiye'nin uçuruma gittiğini, IMF ile anlaşmadan krizden kurtulamayacağını, hükümet sistemini de içine alan Anayasa değişikliği olmadan ekonomik olarak Türkiye'nin kendine gelemeyeceğini ifade edenler, yaşanan gelişmeler karşı diyecek söz bulamamaktadırlar." değerlendirmesini yaptı.

Ekonominin, 2019 yılında hızlı bir toparlanma süreci içine girdiğinin altını çizen Levent Bülbül, "MHP olarak Türkiye'nin ekonomik alanda vermiş olduğu mücadeleyi beka mücadelemizin bir parçası olarak değerlendirmekteyiz. Ekonomiye karşı yapılan her türlü manipülasyon ve operasyonlara karşı devletimizin yanındayız." dedi.

TBMM'nin, kasıtlı ve haksız bir şekilde etkisiz ve fonksiyonsuz olarak tarif edildiğini aktaran Bülbül, yasama faaliyetlerine bakıldığında bunu söylemenin mümkün olmayacağını kaydetti. Bülbül, yeni bir içtüzük için olumlu katkı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin, içeriden ve dışarıdan tehdit ve tehlikelere karşı kıran kırana bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Terör terördür ve hedefi bütün insanlıktır." ifadesini kullandı.

Düzensiz göç, mülteciler ve sığınmacıların tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de önemli meselelerden biri olduğuna dikkati çeken Bülbül, dünyada, sığınmacılara ve mültecilere Türkiye gibi değer veren başka bir ülke bulunmadığını, dünyanın aynı hassasiyette bulunmadığını söyledi.

"Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekide ülkelerine dönmeleri için azami gayret sarf edilmelidir." diyen Bülbül, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerini temin etmek maksadıyla güvenli bölgeler oluşturulması ve Suriyelilerin buralara yerleştirilmesinin son derece insani bir çözüm şekli olduğunu söyledi.