2020 yılı Koordinasyon toplantısı Ceylanpınar'da düzenlendi - Son Dakika
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2020 yılı Koordinasyon toplantısı Ceylanpınar'da düzenlendi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından başlatılan 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantılarının adresi bu kez Ceylanpınar oldu.

2020 yılı Koordinasyon toplantısı Ceylanpınar'da düzenlendi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından başlatılan 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantılarının adresi bu kez Ceylanpınar oldu.


Şanlıurfa'ya büyük hizmetler yapmayı planlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 Yılı Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantılarının 8.sini Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirdi. Koordinasyon toplantısında Ceylanpınar'ın sorunları ve yapılacak olan projeler masaya yatırıldı.


Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Ahmet Ergin, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesi üst yönetimi ve birim amirleri katıldı.


"Cumhurbaşkanımız çıtayı yüksek tuttu"


Toplantının açılış konuşmasında Beyazgül, "Ceylanpınar için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Bir yandan sizler söylüyorsunuz biz de notlarımızı alacağız, talimatlarımızı vereceğiz. Eşleştirmelerimizi yapacağız, kitaplarımızı basacağız ve bu kitaptan biri sizde biri bizde olacak ve işlemleri takip edeceğiz. Burada hangi konu konuşulduysa ilgili daire başkanlarımıza not olarak gidecek biz onu toplantılarımızda takip edeceğiz. Bu çalışmalarının 8.si Ceylanpınar'da. Hem çalışıyoruz, sizler sahadasınız, bizler sahadayız memleketin ihtiyacı çok. Cumhurbaşkanımız çıtayı yüksek tuttu. Büyükşehir olunca bütün kırsal mahalleler artık il ve ilçelere bağlı olarak oralara hizmet götürmek gibi bir görev yüklenmiş oldu. Bu önemli bir görev aslında. Bugün hep beraber bu kadroyla birlikte halkımıza daha iyi hizmet verme çalışması yapıyoruz. Kurumsal bir çalışma bu. Devamı gelecek belirli periyotlarla bu çalışmaların devamını yapacağız" diye konuştu.


AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek ise, "Biz 16 bin 500 oyla Ceylanpınar Belediyesini kazandık. Fakat Ceylanpınar'da Büyükşehir'e 22 bin 500 oy çıktı. Ceylanpınar'ın sizdeki yükü daha fazla. Yapılmış olan büyük hizmetlerin çoğu AK Parti ile başladı. AK Parti ile devam ediyor. Bugüne kadar yapılan olan bütün çalışmalar için bütün Büyükşehir ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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