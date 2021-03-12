2020 'YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

2020 'YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

12.03.2021 04:37
2020 'YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU, System.String[]

YILDIZ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

YILDIZ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

HÜRRİYET, 2020'NİN EN BEĞENİLEN GAZETESİ SEÇİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve hibrit sistemle düzenlenen törenin sunuculuğunu Bay J, yaptı. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2020 yılının En Beğenilen Gazetesi, Hürriyet Gazetesi seçildi.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kerem Bürsin seçilirken, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim, çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir ve daha güzel günler bizi bekler" dedi.

2020 yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı Zeynep Bastık olurken, "Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli ödüller. Çok teşekkürler, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç, törende Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, "Çok kıymetli bir ödül. Bundan 4-5 yıl kadar önce bu salonda bir ödül daha aldım. O da 'En İyi Talk Show' ödülüydü. 3 Adam ödülden sonra bitti. Umuyorum, bu ödül müzik kariyerim için de aynı etkiyi yaratmaz" diyerek espri yaptı.

2020 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu maNga'nın Solisti Ferman Akgül de konuşmasında, "Bu ödül ile bağımız çok eskilere dayanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok özel konserlerimiz, bize verilen çok özel ödüller oldu. Bu da onlardan bir tanesi. maNga'nın diğer üyeleri de şu an stüdyoda, yeni bir albüm kayıt ediyoruz. Bu ödül o yüzden bizim için yine çok değerli. Özellikle bu dönemde zorluk çeken tüm müzisyenler için çok değerli. Üniversiteyi üniversite yapan, yüz yüze olan iletişim ve sosyal düzendir. Zor zamanlar geçiren tüm müzisyenler adına özellikle de tüm rock grupları adına bu ödülü almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akgül, 'Zor' şarkısını seslendirerek sahneden ayrıldı.

İşte 2020'nin Yıldızları: 2020 Yılında En Beğenilen Show Programı: Masterchef Türkiye 2020 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Oğuzhan KOÇ 2020 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Zeynep BASTIK 2020 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: maNga 2020 Yılında En Beğenilen Şarkı: Kafamda Kentsel Dönüşümler- İkiye On Kala 2020 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ali KOÇ 2020 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Güler SABANCI 2020 Yılında En Beğenilen Şirket: Aselsan 2020 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV 8 2020 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Yanlarımda Ol Diye (Allianz) 2020 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Cem ÖĞRETİR 2020 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol 2020 Yılında En Beğenilen Sporcu: Red Bull Sporcusu Yağız AVCI 2020 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Vapurda Çay Simit Sohbet 2020 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet 2020 Yılında En Beğenilen Dergi: National Geographic 2020 Yılında En Beğenilen Kitap: Madalyonun İçi-Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU 2020 Yılında En Beğenilen Film: Aşk Tesadüfleri Sever 2 2020 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Dilan Çiçek DENİZ 2020 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Uraz KAYGILAROĞLU 2020 Yılında En Beğenilen Dizi: Bir Başkadır 2020 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Cansu DERE 2020 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kerem BÜRSİN 2020 Yılında En Beğenilen Dizi Film Müziği: Toygar IŞIKLI (Babil) 2020 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Engel Tanımayanlar (Turkcell) 2020 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Akut 2020 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Mahfi EĞİLMEZ 2020 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Ara Gaz 2020 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Cimri 2020 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Melis BİRKAN 2020 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Mert FIRAT 2020 Yılında En Beğenilen DJ: Doğuş ÇABAKÇOR

2020 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Noluyo Ya

Yıldız Teknik Üniversitesi, Altınyıldız, Türkiye, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2020 'YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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