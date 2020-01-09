2020 yılının ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk oturumunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet riski olan yerlerle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, karda açılamayan ya da buzlanma ihtimali olan yollar ile ani yağışlarda yapılacak işlerin önceden planlandığını söyledi. Başkent'te etkili olan kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilemesine yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Yavaş, sahadaki görevli araç ve personel listesini de paylaştı.

Başkent'teki 8 bin 572 caddenin 6 bin 381 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Yavaş, "6 Ocak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam bin 168 personel ve 390 araçla müdahale ettik" dedi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı tuzla ilgili iddialara değinerek, "Orada bir yanlışlık var. İhaleyi 28.08.2019'da yaptık. Bir kalem tuz aldık. Yani stoklarımızda tuz yaz aylarından beri var. İkinci ihaleyi yaptık. Peki niye yaptık? Çünkü ilk defa mahalle muhtarlarına tuz dağıtıyoruz. Onlar bizden tuz isteyince 'tuz yetmeyecek' diyerek ikinci ihaleyi yaptık. 60 bin ton tuz alındı, 48 bin ton şu an stokta var, kullanılan ise 29 bin ton. Geçen seneden kalan 17 bin ton daha var. Ayrıca muhtarlar vasıtasıyla da apartmanlara tuz dağıtıyoruz ki böyle bir alışkanlık oluşsun. Elimizden gelen budur, eksiklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu, bunun da siyasi sorumluluğu üstleniyoruz. Vatandaşlarımız bunun takdirini yapacaktır" dedi.

ANKARAGÜCÜ'NE ÇİM SAHA

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kent yönetimine ilişkin gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve Meclis üyelerinden gelen önergeler de görüşülerek karara bağlandı. Başkanlık yazısı olarak Meclis'e gelen "MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Tandoğan Tesisleri içerisinde bulunan sahaya sentetik çim futbol sahası yapılmasına" ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ayrıca Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi.

(İHA)