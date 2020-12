2021 proje yılı olacak - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Adem Yazıcı, kurum amirleri ve 13 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Zümrütevler Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin durumları masaya yatırıldı. Kaymakam Adem Yazıcı'nın başkanlık yaptığı toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra kurum amirleri ile Akçağlayan, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Mollaarap, Piremir, Namazgah, Teferrüç, Umurbey, Yediselviler, Yenimahalle, Zümrütevler ve Zeyniler mahalle muhtarları katıldı. Mahallelerin meseleleri ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz 2020 yılını 'Fen İşleri Yılı' ilan etmiştik. Bu noktada asfalt ile ilgili problemlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Bu çalışmalarımızı 2021 yılında da devam ettireceğiz. Fakat 2021 yılı daha ziyade projelerimizin başlama yılı olacak. Dolayısıyla bununla ilgili Ocak ayında bir toplantı gerçekleştirerek inşallah bunları da sizlerle, kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi.

Yıldırım'da son 4-5 gündür koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını fakat buna rağmen rakamların hala yüksek olduğuna da değinen Başkan Yılmaz, "Bu hastalıkla savaş tüm insanlığın ortak savaşı. Dolayısıyla bu savaşta birileri ön saflarda savaşıyor, en başta ise sağlık çalışanlarımız geliyor. Akabinde de biz kamu çalışanları. Bizler mutlaka bu işin içinde olmak zorundayız. Bizim personellerimizde de ciddi anlamda vakaların olduğunu gözlemliyoruz. Bizler gibi siz değerli muhtarlarımızda bu işin mücadelesini veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahallelerin sorunları, kurumlarla yapılacak işbirliği ve koordinasyona yönelik çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak için 13 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, "Muhtarlarımızın mahallelerde birebir, vatandaşlarla çok yakın temas içerisinde olduklarını bildiğimiz için bu noktadaki bizim gözümüz, kulağımız, çok kıymetli unsurlarımız muhtarlarımız. Bizim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir diyalog alışverişinde bulunuyorlar. Dolayısıyla pandemi tedbirlerinin vatandaşlara çok iyi duyurulması ver her an, her dakika, her saniye hissettirilmesi noktasında muhtarlarımızın bugüne kadar ki yürüttükleri gayretli çalışmalar için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, toplantıya katılan muhtarlara, koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. - BURSA