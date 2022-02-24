2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı

24.02.2022 12:31

2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldıTEKİRDAĞ Tekirdağ'a gelen Kamu Başdenetçisi Ombudsman Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumların demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracı olduğunu ifade ederek, 2021 yılında 8 milyona...

2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'a gelen Kamu Başdenetçisi Ombudsman Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumların demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracı olduğunu ifade ederek, 2021 yılında 8 milyona yakın başvuru iletildiğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç ve Kamu Denetçilerinden oluşan KDK Heyeti 'Ombudsman halkla buluşuyor' programı çerçevesinde Tekirdağ'a geldi. Ombudsman Şeref Malkoç Tekirdağ ziyareti kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Malkoç ziyarette gazetecilere açıklamada bulundu.

Malkoç açıklamasında, "Ortaya çıkan sorunları yargısız çözmek için mahkemesiz çözmek için birçok müesseseler kurumlar ihtas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan bir tanesi, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya CİMER diye bilinen kurum bunlardan bir tanesi. Bunları memnuniyet ile ifade ediyorum çünkü bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatabileceği karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir. Halkımızda bu müesseseleri bu müracaat yollarını iyi kullanıyor. Çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir. Demokrasinin özelliği nedir? Halkın taleplerinin idareciler tarafından dinlenilmesi, kulak verilmesi ve sorunların idarecilere iletilmesi. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumlar aynı zamanda demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracıdır" diye konuştu.

2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı
2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı
2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı

YORUMLAR
500
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi Kamu Başdenetçisi Malkoç, Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti Açıklaması Kamu Başdenetçisi Malkoç, Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Tekirdağ, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: 2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMERE 8 milyona yakın başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement