"2022 Pekin Kış Olimpiyatları" başlıklı haberimizde milli sporcu Yusuf Emre Fırat'ın ismi sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler 15 kilometre klasik yarışını yaşadığı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışın 7,5 kilometrelik bölümü geçilirken dengesini kaybederek düşen Yusuf Emre'nin kolunun çıktığı anlaşıldı.

Hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

99 sporcunun mücadele ettiği yarışta Finlandiya'dan Livo Niskanen, 37.54.8'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyayı kazandı.

Gümüş madalya Rus Olimpiyat Komitesinden (ROK) Alexander Bolshunov'un (38.18.0) olurken, bronz madalyayı da Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo (38.32.3) aldı.

İlk kez olimpiyatlarda mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Yusuf Emre Fırat, 8 Şubat'ta yapılan erkekler serbest sprint elemesini 80. sırada tamamlayarak çeyrek finalde yarışma hakkını kazanamamıştı.