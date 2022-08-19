Erzincan'da 7 ayda meydana gelen 995 trafik kazasında 750 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da 7 ayda meydana gelen 995 trafik kazasında 750 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti

19.08.2022 11:04
Erzincan'da 7 ayda meydana gelen 995 trafik kazasında 750 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti

2022 yılının ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı.

2022 yılının ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Açıklamaya göre, Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 750 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken 6 kişi kaza sonucu hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2022 yılının ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 268 bin 814 trafik kazasında bin 180 kişi hayatını kaybederken, 158 bin 222 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında ki kaza bilançosunda Erzincan'da, 108 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 197 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 89 adet maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022 yılının ilk 7 ayında Erzincan'da, 432 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken yaralanan 750 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise şehirde 563 adet maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 7 ayda meydana gelen 995 trafik kazasında 750 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 7 ayda meydana gelen 995 trafik kazasında 750 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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