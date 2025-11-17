2023-2024 Eğitim Yılı'nda İlk Ders Zili Çaldı - Son Dakika
2023-2024 Eğitim Yılı'nda İlk Ders Zili Çaldı

2023-2024 Eğitim Yılı\'nda İlk Ders Zili Çaldı
17.11.2025 09:21
18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ilk ara tatilin ardından okula döndü.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı. Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

EĞİTİM-ÖĞRETİN BİRİNCİ DÖNEMİ 16 OCAK'TA SONA ERECEK

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ara tatil, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023-2024 Eğitim Yılı'nda İlk Ders Zili Çaldı - Son Dakika

09:56
SON DAKİKA: 2023-2024 Eğitim Yılı'nda İlk Ders Zili Çaldı - Son Dakika
