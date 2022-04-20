2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

20.04.2022 14:08
2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

DÜNYA Havacılık sektörünün en prestijli organizasyon olan ve 3 bine yakın havacılık sektörünün üst düzey yöneticilerin katılacağı Routes World 2023'e İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak.

DÜNYA Havacılık sektörünün en prestijli organizasyon olan ve 3 bine yakın havacılık sektörünün üst düzey yöneticilerin katılacağı Routes World 2023'e İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin dünyana açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları İşbirliği ile Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yapma hakkı kazandı.   Türk Hava Yolları ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Routes World'un 2023 yılındaki ev sahipliğine ilişkin İstanbul Havalimanı'nda bugün gerçekleşen etkinlikte protokol imzaladılar. İmza törenine TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Routes CEO'su Steven Small katıldı.

TÜRKİYE TANITIMINA BÜYÜK KATKI OLACAK

Törende bir konuşma yapan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, "Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul'un ve dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır. Bugün Türkiye, TGA aracılığıyla dünyanın 140 ülkesinde yoğun bir şekilde tanıtım faaliyeti gösteriyor" diye ifade etti.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON OLACAK

Routes World 2023 ev sahipliği yapacak olmanın gururu içerisinde olduklarını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, " Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kısa zamanda kat ettiğimiz bu yol ve öncü çalışmalarımız sektörün saygın kuruluşlarının da takdirini kazanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında, 2019 yılı yolcu sayısına ulaşacağız, bir sonraki hedefimiz ise yolcu sayımızı en geç 2026'da yılda 100 milyon yolcuya ulaştırmak. Routes World, bu takdiri artıracak ve İGA'yı global marka olma yolculuğunda daha da yukarı taşıyacak bir etkinlik. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce havacılık temsilcisini bir araya getiren ve havacılık otoriterlerinin görüşlerini paylaştığı Routes World ile 2023 yılında 4 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. İstanbul'un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek olan bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz"dedi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EV SAHİPLİĞİ OLACAK

Takribi 90 yıldır Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olmanın gururunu taşıyan Türk Hava Yolları olarak Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında gerçekleşecek Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıtalar, kültürler ve insanlar arasında köprü kurma vizyonumuz doğrultusunda ve her geçen gün büyüyen rota ağımızla, küresel hava taşımacılığındaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Ana üssümüz İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023 etkinliği, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak" diye konuştu.


2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak
2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak
YORUMLAR
500
İGA, Global havacılık sektörüne ev sahipliği yapacak İGA, Global havacılık sektörüne ev sahipliği yapacak TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İstanbul Havalimanı, Havacılık, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: 2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement