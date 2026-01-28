2025 Meteorolojik Veriler Açıkladı - Son Dakika
2025 Meteorolojik Veriler Açıkladı

28.01.2026 11:39
Türkiye'de 2025'teki en sıcak gün 50,5°C, en soğuk gün -35,1°C olarak kaydedildi. Yağış ve rüzgar rekorları açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde toplam 2 bin 59 gözlem istasyonundan veri alıyor.

Bu kapsamda, 2025 yılının en sıcak günü 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde, en soğuk günü ise 25 Şubat'ta sıfırın altında 35,1 dereceyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda kayıtlara geçti.

Geçen yıl kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı ise Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda ölçüldü. 23 Ekim'de Gökçeada Havalimanı'na metrekareye 167 kilogram yağış düştü.

Yılın en yüksek kar kalınlığı, 21 Mart'ta Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası'nda 280 santimetre olarak ölçüldü.

Rüzgar en hızlı Bayburt'ta esti

Geçen yılın en yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. 13 Şubat'ta ölçülen en yüksek rüzgar hızı, saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı 32,2 dereceyle 24 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 6,1 dereceyle 2 Şubat'ta Artvin'in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde ölçüldü.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
