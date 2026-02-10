2025'te İnşaat Maliyetleri Yüzde 24,50 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te İnşaat Maliyetleri Yüzde 24,50 Arttı

10.02.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyetleri Aralık 2025'te yıllık yüzde 24,50 artırak yükseldi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 24,50 arttı. İşçilik maliyetlerindeki artış yüzde 30'un üzerine çıkarken, malzeme endeksinde de çift haneli yükseliş kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50, bir önceki aya göre ise yüzde 1,17 arttı.

Aralık 2025'te bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,22, işçilik endeksi yüzde 1,06 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 21,70, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,53 azalırken, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,75, işçilik endeksi yüzde 32,51 artış gösterdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Aralık, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te İnşaat Maliyetleri Yüzde 24,50 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:26:52. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te İnşaat Maliyetleri Yüzde 24,50 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.