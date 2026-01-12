2025'te Teknosa'nın Alışveriş Trendleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te Teknosa'nın Alışveriş Trendleri

2025\'te Teknosa\'nın Alışveriş Trendleri
12.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknosa, 2025'te akıllı telefonlar ve küçük ev aletlerinin öne çıktığını açıkladı.

TEKNOSA, 2025 yılının alışveriş yıldızlarını açıkladı. Buna göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde öne çıkarken, robot süpürge ve espresso makineleri gibi küçük ev aletleri son yıllardaki yükselişini sürdürmeye devam etti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2025 yılına ilişkin teknoloji alışveriş trendlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, iş, eğitim ve eğlencenin vazgeçilmezleri olan LCD TV, tablet ve dizüstü bilgisayarlar da popülerliğini korudu. Küçük ev aletleri kategorisi son yıllardaki yükseliş trendini 2025'te de sürdürerek, dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle şarjlı süpürge, robot süpürge, espresso makineleri ve epilasyon cihazlarına olan ilgi daha da arttı. Robot süpürge satışları yüzde 52, epilasyon cihazı satışları yüzde 55 yükseldi.

BLUETOOTH KULAKLIKLAR, AKILLI SAATLER, TABLETLER

Yaş gruplarına göre tercihler de farklılaştı. Genç tüketiciler bluetooth kulaklıklara yoğun ilgi gösterirken, 30'lu yaş grubunda akıllı saatler, 40'lı yaş grubunda tabletler öne çıktı. Akıllı telefon tercihlerinde ise depolama kapasitesi öne çıktı. Tüketiciler ağırlıklı olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modellere yönelirken, renk tercihinde siyah açık ara lider oldu. Siyahı, mavi, yıldız, beyaz, gri ve gece tonları izledi. Televizyon kategorisinde ekran boyutlarına olan ilgi önceki yılın eğilimini sürdürdü. 65, 55, 75 ve 50 inç modeller en çok tercih edilen ekranlar arasında yer alırken, 77 inç televizyonlara olan talep bir önceki yıla göre artış gösterdi.

'TEKNOLOJİ TEMEL BİR İHTİYAÇ HALİNE GELDİ'

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, 2025 alışveriş eğilimlerine ilişkin şunları söyledi:

"2025'te teknoloji alışverişlerinde hem günlük hayatı kolaylaştıran ürünlere hem de uzun vadeli kullanım sunan cihazlara olan ilginin güçlendiğini görüyoruz. Tüketiciler ihtiyaçlarına değer katan, performans ve konforu bir arada sunan ürünlere yöneliyor. Bu tablo teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de Teknosa olarak ürün ve hizmetlerimizi tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyor, tüm kanallarımızda kolay, erişilebilir ve fark yaratan bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz."

Kaynak: DHA

Alışveriş, Teknoloji, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te Teknosa'nın Alışveriş Trendleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:15:16. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Teknosa'nın Alışveriş Trendleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.