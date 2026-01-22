2025 Yılı Kareleri Oylaması

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğraflarını seçen Tekin, "Portre" kategorisindeki tercihini de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana yaptı.

Tekin, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarına oy verdi.

Tekin, oylamada yer alan fotoğrafları çeken herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Özellikle 'Gazze: Açlık' kategorisinde fotoğraf seçerken çok zorlandım. Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Diğer kategorilerde de her bir fotoğraf farklı bir duygu veriyor." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.