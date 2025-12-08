2026 Dünya Kupası'nda Maç Saatleri Açıklandı - Son Dakika
BBC

2026 Dünya Kupası'nda Maç Saatleri Açıklandı

2026 Dünya Kupası'nda Maç Saatleri Açıklandı
08.12.2025 07:30
Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda maçlar, 13 farklı saatte başlayacak.

Kuzey Amerika'da üç ülkede oynanacak 2026 Dünya Kupası, maçların ne zaman oynanacağı başlığıyla da konuşuluyor.

Bazı maçlar Türkiye saati ile 19.00 gibi makul bir saatte başlayacak olsa da saat sabah 07.00'de başlama vuruşu yapılacak çok sayıda karşılaşma da var.

Toplamda 13 farklı başlama saati bulunuyor.

Bu inceleme, ne sıklıkla erken alarm kuracağınıza veya bir maçı izlemek için hangi gece boyunca uyanık kalacağınıza işaret ediyor.

Neden bu kadar çok başlama saati var?

Kuzey Amerika devasa bir coğrafya ve Dünya Kupası, dört saat diliminde ve üç ülkede, toplam 16 şehirde ve birbirine 7.700 kilometreye kadar fark olan şehirlerde düzenlenecek.

Maçların başlama saatine karar verilirken, mesafelerin yanı sıra sıcak hava da etkili oldu.

FIFA, maçların başlama saatlerinin, oyuncuların ve taraftarların koşullarıyla birlikte, "mümkün olan en geniş küresel izleyici kitlesinin takımlarını farklı saat dilimlerinde takip edebilmesini sağlamak" hedefiyle belirlendiğini açıkladı.

Bu, Avrupa'daki izleyiciler için, bazı maçların gece yarısından sonra başlaması anlamına geliyor.

En çok maç Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'da başlayacak. Bu saatte 12 grup aşaması maçı oynanacak.

Sonrasında en fazla başlama vuruşu TSİ saat 04.00'te görünüyor.

San Francisco, 07:00 TSİ'de başlayacak iki maça ev sahipliği yapacak.

Eğer Türkiye play-off'tan finallere giderse Paraguay ile 19 Haziran'da bu saatte oynayacak.

Yine Vancouver'da Avustralya ile 13 Haziran Cumartesi oynanacak karşılaşmanın saati de 07:00.

Toplamda Türkiye saati ile 02:00 07:00 arasında 35 grup aşaması maçı oynanacak.

Bu, turnuvanın ilk aşamasındaki 72 maçın neredeyse yarısına denk geliyor.

Eleme aşaması nasıl olacak?

Gece kuşu olmayanlar için elemelerde işler biraz daha kolaylaşmaya başlıyor.

Son 32 turundaki 16 eşleşmenin altısı TSİ 02:00'den itibaren oynanacak.

Son 16'da iki maç, çeyrek finallerde bir maç yine 02.00'da olacak.

Hem yarı finaller hem de final maçı TSİ 02:00'da başlayacak.

Türkiye'nin katılması halinde programı nasıl?

Dünya futbolunun 42 ülkesi, Türkiye, Dünya Kupası vizesini alırsa, D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya'yla mücadele edecek.

Ay Yıldızlılar Kanada'nın doğu kıyısındaki Vancouver kentiyle yine ABD'nin doğusundaki iki kent arasında yolculuk edebilir.

Müsabakaların oynanacağı stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:

12 Haziran:

13 Haziran:

19 Haziran:

25 Haziran:

İlk 48 takımlı Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri ??arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek.

Meksika, 39 güne yayılan ve 104 maçın oynanacağı genişletilmiş turnuvanın açılış maçında Mexico City'deki Estadio Azteca'da Güney Afrika ile karşılaşacak.

Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

Kaynak: BBC

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Maç Saatleri Açıklandı - Son Dakika

BBC
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası'nda Maç Saatleri Açıklandı - Son Dakika
