2026 'Gençlik Yılı' İlan Edildi

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Valiliği tarafından bu yıl "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" sloganıyla ilan edilen "Gençlik Yılı"nın lansmanı düzenlendi. Programda gençlere seslenen Vali İdris Akbıyık, "Siz hayal edeceksiniz, biz destek olacağız. Siz üreteceksiniz, biz yanınızda olacağız. Siz başaracaksınız, Muğla kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Muğla'da 2026, "Gençlik Yılı" ilan edildi. "Gençlik Yılı" dolayısıyla Valilik bahçesinde gerçekleştirilen programa, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, yalnızca bir yılı ilan etmek için değil, Muğla'nın yarınlarını birlikte inşa edecek güçlü bir iradeyi ortaya koymak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerimize duyduğumuz sarsılmaz güvenle 2026 yılını, Muğla'mızda 'Gençlik Yılı' ilan ediyoruz. Sizler bu milletin umudu, yarınlarısınız. Tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş aziz milletimiz gücünü her zaman gençliğinin azminden ve cesaretinden almıştır. Bugün de aynı inançla söylüyoruz ki Muğla'nın, Türkiye'nin güçlü yarınları, sizlerin hayalleri ve gayretiyle şekillenecektir. 2026 yılını Gençlik Yılı ilan ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Aile Yılı vizyonundan ilham aldık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güven bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edilmesi gençliğe verilen değerin en güçlü ifadesidir."

Gençler adına konuşan mimarlık öğrencisi Ezgi Nur Uçar da, "Bu kürsüde duran yalnızca ben değilim. Hayalleriyle, fikirleriyle ve enerjisiyle bu şehre değer katan binlerce gencin ortak sesiyim. Gençliğin heyecanını ve geleceğe dair inancını temsil etme onurunu yaşıyorum. Gençlik cesaretle düşünebilmek, birlikte üretebilmek ve geleceğe umutla bakabilmektir. Bizler öğrenmeye açık, paylaşmayı bilen, yaşadığı şehri tanıyan ve bu şehre katkı sunmayı önemseyen bir kuşağız. Gençlik yılı bizlerin bugünü ve yarınlarını da kapsayan stratejik bir duruştur. Biz milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle bilinçli ve üretken bir gençlik olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."