21 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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21 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

21.09.2022 06:42
21 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

21 Eylül 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Özetler

03:00 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:55 Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

23:00 Teknik Analiz

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Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 21 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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