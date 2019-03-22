Son Dakika Haberleri: 22 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

22 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

1 saat önce

2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI LANSMANI10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde '2019 Gönüllülük Yılı Lansmanı' yapılacak (Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı)(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalar yaptı.

22 Mart Cuma Dha Spor Gündemi, System.String[]
2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI LANSMANI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde '2019 Gönüllülük Yılı Lansmanı' yapılacak (Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı)

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalar yaptı. Başkan Kartal yabancı sayısı konusunda fikrini ve Kulüpler Birliği'nde konuşulanları da açıkladı (Görüntülü)

"Okan hocaya şu anda bir teklif yok"

"İlk yarıdaki sıkıntılarımızdan kurtulduk" 

"Çoğu kulüp yabancı sayının eksilmesi taraftarı değil"

(ÖZEL) Amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı, 12 yıldır milli takımda kazandığı başarılarla Türkiye'yi gururlandırdı. (Görüntülü-Fotoğraflı)

(ÖZEL) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Altyapıyı 2024'e hazırlıyoruz

"2 milyon ek kaynak sağladık"

"Bütün kampları tesisimizde yapıyoruz" 

EURO 2020 ELEMELERİ

20.00 Bulgaristan -  Karadağ

22.45 İngiltere - Çek Cumhuriyeti ( Ondrej Celustka, Filip Novak, David Pavelka)

22.45 Portekiz - Ukrayna ( Beto, Artem Kravets)

22.45 Lüksemburg - Litvanya

22.45 Moldova - Fransa (Alexandru Epureanu)

22.45 Andorra - İzlanda

22.45 Arnavutluk - Türkiye

FENERBAHÇE

Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

İzinli

BASKETBOL

-Euroleague-

21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

AXA Sigorta KupaVoley

12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld

15.00 VakıfBank - Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld

19.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

TÜFAD

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırma hedefi ile bu yıl 6'ncısı yapılacak olan ve 48 takımdan 600 genç sporcunun katılacağı futbol şenliğini düzenleyecek. 

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, futbola yatkın çocukları göz önüne getirmek için bir uğraş verdiklerini belirterek, "Ülkenin içinde küçük bir parçayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Okan Buruk, Lütfi Kırdar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Ömer Toprak Transferine Veto Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde Gökhan Töre, Galatasaray'ın Teklifine "Evet" Dedi Galatasaray, Babel ile Anlaşma Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22 Mart Cuma Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]