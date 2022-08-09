Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" ve "Riva Wind" adlı gemilerde denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" ve "Riva Wind" adlı gemilerde denetim yapıldı

09.08.2022 14:35

22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasının ardından başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasının ardından başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" ile 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory" isimli gemiler, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti tarafından denetlendi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 'Glory' ve 'Riva Wind' adlı gemilerde denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
12:48 Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı
12:33 Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" ve "Riva Wind" adlı gemilerde denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş