'23 Nisan' coşkusu sokağa çıkma kısıtlaması tanımadı - Son Dakika

'23 Nisan' coşkusu sokağa çıkma kısıtlaması tanımadı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimisi evlerinin balkonlarından, kimisi ise sokakta İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi. Recai Güreli Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Milletvekili Girgin ve beraberindeki iki başkana balkonlara çıkanlar alkışlar ile destek oldu. Orhaniye mahallesinde ise saat 09.00'da onlarca insan sokaklara ve evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.