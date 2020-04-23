23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trakya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Maske ve eldiven kullanan protokol üyeleri törende sosyal mesafe kuralına uydu.

Törene, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Kırklareli

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, anıta çelenk bıraktı.

Kalkan, yaptığı konuşmada, TBMM açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığını söyledi.

Bugün büyük bir gurur yaşandığını ifade eden Kalkan, TBMM'nin açılmasıyla esaret zincirinin kırıldığını, özgürlük ve bağımsızlık yolunun açıldığını, milletin egemenliğine dayalı yeni bir devletin yolunun açıldığını kaydetti.

Törene Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile protokol üyeleri katıldı.