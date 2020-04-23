23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - DİYARBAKIR - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı kentte, evlerinde 23 Nisan bayram coşkusunu yaşayan çocuklar için kent genelinde çeşitli etkinlikler yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, çocuklar için hazırlattığı ve içinde boyama kitabı, Türk Bayrağı, kuru boya, oyuncak ve mektubun bulundu hediyeler, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından, çocuklara ulaştırıldı.

Üstü açık otobüs ile Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da şehirde caddelerde ve sokaklarda gezerek, araçtan 23 Nisan Marşı çaldı. Çocuklarda evlerinin balkonundan, bayrak sallayarak teşekkür etti.

Ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı tiyatro grubu hayvan kostümleri giyerek, caddelerde oyunlar oynadı, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, gösteri yaptı.

Evlerinin balkonlarını balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar ise çocuklarıyla balkona çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla programlara eşlik etti.