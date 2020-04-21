23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı biraz daha karmaşık duygularla kutladıklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünün gururunu yaşarken diğer yandan koronavirüs salgını nedeniyle karşı karşıya bulundukları sıkıntılar ve kaybedilen kişilerin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Gaytancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yüz yıl önce egemenliğini eline alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açan milletimiz bir daha bu egemenliği saraylara vermeyeceği gibi yaşadığımız günlerde önemini bir kez daha anladığımız iktisadi bağımsızlık ve ihtiyaç duyduğu ürünleri yurdunda üretme kararlılığından vazgeçmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılında başta geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere milletimizin bayramını kutluyor, ülkemizi kurtaran, cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve hasretle anıyorum."

Saadet Partisi'nin 23 Nisan mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'ın, en değerli varlıkları olan çocuklara armağan edildiğini belirtti.

Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"23 Nisan aynı zamanda çocuklarımıza armağan edilmiş bir bayramdır. En değerli varlığımız çocuklarımızdır. Onlar geleceğimizin teminatıdır. Ahlaki ve manevi değerlere bağlı, vatan sevgisiyle büyüyen bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde geleceğimiz güvencede olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."