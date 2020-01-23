23 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 23 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

23 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (0-4)17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (0-2)20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (1-1) FENERBAHÇESarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (0-4)

17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (0-2)

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (1-1)

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

TAHKİM KURULU VE PFDK

Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOL

FIBA EuroCup

18.00 Spartak Moskova - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

18.00 Olympiakos - OGM Orman Gençlik

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.00 VakıfBank - Nova KBM Branik Maribor

AVRUPA'DAN FUTBOL

21.00 Mirandes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu - İspanya Kral Kupası)

22.45 Antwerp - Kortrijk (Sinan Bolat - Belçika Kupası)


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
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