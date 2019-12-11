23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı? - Son Dakika Dünya

23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı?

6 saat önce

İtalya'da bir müzeden yaklaşık 23 yıl önce çalınan Gustav Klimt'in "Bir Kadının Portresi" adlı tablosu olduğu tahmin edilen bir eser, aynı müzenin duvarındaki bir bölmede tesadüf eseri bulundu.

23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı?, System.String[]

İtalya'da bir müzeden yaklaşık 23 yıl önce çalınan Gustav Klimt'in "Bir Kadının Portresi" tablosunun aynı müzenin duvarındaki bir bölmede tesadüf eseri bulunduğu bildiriliyor.

Klimt'in 60 milyon euro değer biçilen tablosu, Şubat 1997'de Piacenza'daki Ricci Oddi Modern Sanat Galerisi'nden çalınmıştı.

'Bir Kadının Portresi' adlı tablonun akıbeti sanat dünyasının büyük gizemleri arasında gösteriliyordu.

Orjinal olup olmadığı üzerine incelemelerin sürdüğü tabloyu Ricci Oddi Modern Sanat Galerisi'nin bahçıvanı buldu.

Salı günü dış cephedeki sarmaşıkları temizleyen bahçıvan, sarmaşıkların altında metal kapaklı bir bölme buldu. Duvardaki bölmeyi açtığında, siyah bir çöp poşeti ve poşetin içinde de bir tablo olduğunu gördü.

İtalyan basınına konuşan bahçıvan, bulduğu şeyi önce çöp sandığını, ancak poşeti açınca hemen yetkililere haber verdiğini anlattı.

Müze görevlilerine haber verilmesiyle, duvarın içine gizlenmiş tablonun 23 yıldır kayıp olan Gustav Klimt eseriyle birebir aynı olduğu belirlendi.

Söz konusu tablonun orijinal Klimt eseri olup olmadığını belirlemek için incelemeler başlatıldı.

Müze Müdürü Massimo Ferrari'nin İtalyan basınına yaptığı açıklamalara göre ilk bulgular tablonun orijinal ya da çok iyi bir kopya olduğunu gösteriyor.

'En çok aranan İtalyan tablosundan söz ediyoruz'

Ferrari, tablonun arkasındaki damga ve alarm sistemi izlerinin orijinaliyle aynı olduğunu söyledi.

İtalyan basını, 23 yıl önce tabloyu çalan hırsızların daha sonra geri dönüp almak üzere tabloyu geçici olarak duvardaki bölmeye saklamış olabileceği yorumunu yaptı.

Ancak daha sonra medyanın ilgisi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve hakkında çok konuşulan bir tabloyu satmanın zorluğu nedeniyle hırsızların tabloyu geri almak için dönmemiş olabileceği belirtiliyor.

Piacenza Belediye Meclisi'nin kültürden sorumlu üyesi Jonathan Papamarenghi "Eğer tablonun orijinal olduğu teyit edilirse bu hem Piacenza için hem de tüm uluslararası sanat dünyası için harika bir Noel hediyesi olur. Caravaggio'nun "Aziz Lorenzo ve Francesco'lu Doğuş" tablosundan sonra dünyanın en çok aranan İtalyan tablosundan söz ediyoruz" dedi.

1969'da Palermo'dan çalınan Caravaggio tablosunun akıbeti o tarihten beri gizemini koruyor.

Geçen Eylül ayında çıkan haberlerde tablonun bir mafya babasının evinde tutulduğu iddia edilmişti.

Gustav Klimt, Piacenza, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:20 
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