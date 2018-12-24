Son Dakika Haberleri: 24 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

24 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

21 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe20.00 Akhisarspor - Atiker KonyasporBEŞİKTAŞTeknik direktör Şenol Güneş'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

24 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ

Teknik direktör Şenol Güneş'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları başlayacak.

GALATASARAY 

Takım izinli

TRABZONSPOR

Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında aşil tendonunda kopma meydana gelen Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin İstanbul'da ameliyat olması bekleniyor.

SPOR TOTO 1. LİG 

19.00 Altınordu - Giresunspor

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

20.00 Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi - 

14.00 Çanakkale Belediyesi - Vakıfbank

17.00 Fenerbahçe - Halkbank

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmir'de ziyaretlerde bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:34 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Şenol Güneş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1 Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor Çaykur Rizespor Taraftarları, Medical Park Stadyumunda Lavaboları Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 09:55:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]