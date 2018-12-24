24 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi
21 dakika önce
SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe20.00 Akhisarspor - Atiker KonyasporBEŞİKTAŞTeknik direktör Şenol Güneş'in durumu tartışılmaya devam ediyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor
- Fenerbahçe
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Şenol Güneş
'in durumu tartışılmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları başlayacak.
GALATASARAY
Takım izinli
TRABZONSPOR
Dün oynanan Çaykur Rizespor
maçında aşil tendonunda kopma meydana gelen Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin İstanbul
'da ameliyat olması bekleniyor.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu
- Giresunspor
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Darüşşafaka Tekfen
- Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi -
14.00 Çanakkale
Belediyesi - Vakıfbank
17.00 Fenerbahçe - Halkbank
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
, İzmir
'de ziyaretlerde bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:34 Kaynak: DHA
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