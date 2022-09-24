Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Lüksemburg
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Set Sayısı
13:55 Türkiye - Tayland
15:30 Set Sayısı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Çorum Osmancık Yağlı Güreşleri
19:00 Spor Bülteni
22:30 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 24 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika