Son Dakika Haberleri: 24 Haziran Günü 'Ay Yıldız Var Göğsümüzde' etkinliğine davet
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24 Haziran Günü 'Ay Yıldız Var Göğsümüzde' etkinliğine davet

20 dakika önce

Atatürk'ün, Haziran 1926 tarihinde Kaf Sin Kaf'ı ikinci kez ziyaret ettiği nedeniyle bu yıl 24 Haziran Pazartesi günü, Karşıyaka Belediyesi ile 1912 Karşıyaka Derneği ortaklaşa bir etkinlik düzenlenecek.

24 Haziran Günü 'Ay Yıldız Var Göğsümüzde' etkinliğine davet, System.String[]

Prof.Dr. Ahmet Talimciler ve DR.Eren Akçiçek katılacağı söyleşi Çarşı Kültür Merkezinde düzenlenecek, Etkinlik kapsamında, Sabri Yetkin'in hazırladığı 'Gazinin İzmir Güneri'belgeseli Karşıyakalılarla buluşacak, İzmirli koleksiyonerler ve Mert Rüstem'in koleksiyonunda Atatürk Fotoğrafları sergisi çok sayıda etkinlikler gerçekleşecek.

Düzenlenecek program kapsamında; fener alayından zeybek gösterisine, söyleşiden konsere kadar tüm gün birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili bilgi veren 1912 Karşıyaka Dernek Başkanı Cem Karagözlü Bütün Karşıyaka'yı bu etkinliğimize bekliyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

'Değerli dostlar malumunuz başkanı olduğum '1912 Karşıyaka Derneği' ve Karşıyaka Belediyemizle ortak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz.

24 Haziran'da Her şey güzel olduğunda.

93 yıl önce; 24 Haziran 1926 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaf Sin Kaf'ımızı ikinci kez ziyaret edip,armasında AY YILDIZ takmasının emrini verdi. Özellikle saat 17.00 de Karşıyaka Çarşısındaki etkinlikte Sevgili Sabri Yetkin ile beraber olursak sevinirim 24 Haziran 2019 Pazartesi günü"AY YILDIZ VAR GÖĞSÜMÜZDE" diyerek, Sevgiyle.' Dedi.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23 Kaynak: Bültenler
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