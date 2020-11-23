24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en büyük umudumuzdur." ifadelerini kullandı.

Şenocak, mesajında, öğretmenliğin, dünyanın en eski ve en saygın mesleği olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin, bir yandan geçmişi öğretirken, bir yandan da geleceği inşa ettiğini anlatan Şenocak, "Çünkü hayatta hangi mesleği seçmiş ya da hangi mevkiye gelmiş olursa olsun, herkes öğretmenlerin rahle-i tedrisinden geçmiş, ışığıyla aydınlanmıştır. Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en büyük umudumuzdur." ifadelerini kullandı.

Şenocak, şunları kaydetti:

"Bilginin en önemli sermaye, refah ve zenginlik kaynağı haline geldiği bu çağda, öğretmenlerimizin görev ve sorumluluğu daha da artmıştır. Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en büyük umudumuzdur. Bizim inanç değerlerimizle harmanlanmış medeniyetimizde öğretmenliğin çok özel bir yeri vardır. 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Alimin mürekkebi şehitlerin kanı kadar hürmete layıktır. ya öğreten ol, ya öğrenen ol, üçüncüsü olma, helak olursun.' gibi nice düstur, zihnimizi ve gönüllerimizi aydınlatıp bize rehberlik etmektedir.

Hızla gelişmekte olan bir ülke olarak, öğretmenlerimizin birtakım sorun ve sıkıntıları olduğunun bilincindeyiz ve bunları çağın gerekleri doğrultusunda aşmak için büyük bir çaba içindeyiz. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitimde yaşanan birtakım kısıtlamaların en kısa zamanda son bulması dilek ve niyazıyla, bizleri yetiştiren fedakar öğretmenlerimize en kalbi saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyor, bütün öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla tebrik ediyorum."