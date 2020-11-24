24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormankıran, öğretmenlerin gününü kutlayarak hediye takdim etti.

Ormankıran, gelecek nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli rol oynadığını belirtti.

Öğretmenlerin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Bu zor salgın döneminde online eğitimde de göstermiş olduğunuz üstün gayretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz Süloğlu'nda büyük bir aileyiz. Her zaman öğrencilerimizin ve sizlerin ne ihtiyacı varsa bu belediye hizmetinizdedir.

Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza fayda sağlayacak her çalışmayı yapmaya hazırız. Sizlere bir belediye başkanı olarak değil bu okullarda okuyan ve Süloğlu'nda yaşayan bir vatandaş olarak tüm Süloğlulular adına teşekkür ediyorum. Yolunuz cumhuriyet, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk, gününüz kutlu olsun."