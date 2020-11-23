24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, öğretmenlerin sevginin ve fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile öğrencileri topluma faydalı bireyler haline getirdiğini ifade eden Zorluoğlu, "Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Kültürümüzde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, aziz ve muteber sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş bir milletiz." ifadesini kullanan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek, Cumhuriyet nesillerini öğretmenlerimize emanet etmiştir. Yurdumuzun her bir köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Mevlamdan rahmet diliyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."